Теракт, произошедший на волгоградском вокзале днем 29 декабря, совершил мужчина, а не террористка-смертница, как сообщалось изначально. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах. «Установлено, что террористом-смертником являлся мужчина, который принес взрывчатку на вокзал в рюкзаке. Его личные данные установлены», — заявил собеседник агентства, отказавшись назвать имя возможного террориста, но отметив, что тот был славянской внешности. Источник утверждает, что следствие ошибочно сочло смертницей девушку, просто проходившую мимо во время взрыва. Агентство отмечает, что к этой версии склоняется еще один источник. По словам неназванного сотрудника правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа, записи видеокамер позволяют предположить, что взрыв осуществил именно мужчина. Официально эта информация не подтверждена. В свою очередь Lifenews утверждает, что само устройство было закреплено на теле смертницы, однако в действие его мог привести ее сообщник. Источники издания сообщают, что предполагаемую террористку сопровождал мужчина по фамилии Павлов с рюкзаком на спине, а также женщина по фамилии Микулина. В сообщении подчеркивается, что эта версия не является окончательной и проверяется следователями. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что следствию уже удалось установить личность террористки-смертницы. Собеседник агентства предположил, что ею стала уроженка Дагестана Оксана Арсланова (по другим данным — Асланова). Эту же версию выдвинули источники еще нескольких СМИ, однако официального подтверждения информации так и не последовало. Взрыв на волгоградском вокзале произошел 29 декабря около 12:45 по местному времени. Национальный антитеррористический комитет вскоре сообщил, что его осуществила террористка-смертница. Жертвами взрыва, по последним данным, стали 16 человек, не считая предполагаемого исполнителя теракта. Еще более 30 человек госпитализированы с различными травмами, состояние примерно половины из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.