В Уральске по горячим следам задержали угнанную машину (ФОТОПАНОРАМА)

Автомобиль марки "Nissan Sunny" был угнан со двора дома 113 по проспекту Евразия. - В 7:20 нам поступила ориентировка, мы начали отрабатывать районы,- говорит командир взвода батальона патрульной полиции Муса БЕКТУРСЫНОВ.- Я заметил данную машину в районе Чагано-набережной и Алмазова, начал преследование. Заметив меня, угонщик начал скрываться. В районе Механической бани я начал блокировать угнанный автомобиль, и в этот момент он совершил ДТП. Сейчас водитель задержан. Автомобиль "Nissan Sunny", уходя от преследования, врезался в "УАЗик". - Я ехал в сторону рынка, когда " Nissan " вылетел из-за гаражей,- рассказывает водитель "УАЗа" Досым.- Я попытался уйти от столкновения, но это у меня не получилось. По словам потерпевшей и владелицы автомобиля Турсынгуль, с угонщиком она знакома и раньше сдавала автомобиль ему в аренду. - Три месяца назад я сдавала свою машину в аренду, он ездил на ней по доверенности,- рассказывает потерпевшая.- Под утро он пришел ко мне домой, потребовал дать ключи, я отказала ему, и тогда он силой забрал их у меня. Он пьяный был, сел в машину и уехал без моего разрешения. Я сразу же позвонила в полицию. Позднее обязательно напишу заявление на него. // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ var dmdEmbeds = dmdEmbeds || , clSvbY_w='425', clSvbY_h='327'; (function(){ dmdEmbeds.push('clSvbY');})(); // ]]>