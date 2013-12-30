По предварительным данным, погибли 12 человек, известно о десятках пострадавших. Взрывное устройство, по данным НАК, было заложено в салоне троллейбуса, о террористе-смертнике речь пока не идет. Накануне взрыв прогремел на железнодорожном вокзале — погибли 17 человек, пострадали более 40.
Фото © REUTERS/ Sergei Karpov
Что произошло
Взрыв произошел в троллейбусе номер 15 неподалеку от рынка в Дзержинском районе Волгограда, взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Переполненный троллейбус двигался в час пик из спального района в центр города. В администрации города сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда "пятнадцатый" начал движение от остановки "Качинское училище", ранее сообщалось, что он не доехал буквально 50 метров до остановки "Качинский рынок" напротив магазина "Военторг". По предварительным данным, троллейбус шел от больницы, в которой находились пострадавшие во вчерашнем теракте. Место происшествия оцеплено.
Возбуждено уголовное дело по статьям "теракт" и "незаконный оборот оружия". В качестве одной из версий рассматривается подрыв взрывного устройства, заложенного в салоне троллейбуса.
Фото © REUTERS/ Sergei Karpov
Что известно о погибших и пострадавших
В областном правительстве заявляют о 12 погибших. Данные о пострадавших разнятся, среди раненых годовалый ребенок, его состояние крайне тяжелое. По предварительным данным, госпитализированы 25 человек, они скорее всего будут направлены в больницу номер 25, где находятся пострадавшие в теракте на железнодорожном вокзале.
Среди выживших — водитель троллейбуса; кондуктор, по предварительной информации, погиб.
Накануне в Волгограде был взорван железнодорожный вокзал.
Целый ряд крупных торговых центров вынужденно закрыли свои двери для посетителей. Как уточнили источники в правоохранительных органах, крупные торговые центры закрываются по распоряжению ГУ МВД России по Волгоградской области во избежание возможного повторения террористических актов, сообщает Волгоградский портал V1.ru
Что говорят люди
Корреспондент местной телекомпании Денис Бушуев (в эфире "Россия 24")
: "Стены полностью отсутствуют, каркас разрушен. Место происшествия оцеплено. В данный момент я наблюдаю, как пожарные бегут с лестницей, много карет скорой помощи. Сейчас начнут увозить тела пострадавших. Прибыли представители МЧС России, разворачивается экстренный штаб".
Корреспондент Максим Ахметов (в эфире "Россия 24")
: "Я нахожусь на месте взрыва. Слышно было взрыв за несколько километров, картина ужасающая, на снегу кровь. Все оцеплено, работают сотрудники полиции, МЧС. Делается все, чтобы эвакуировать пострадавших. Лично я видел около семи человек погибших, точные цифры никто не берется называть. Движение перекрыто".
Очевидец
: "Я вышла из дома и услышала громкий хлопок и крики людей. Увидела, что произошло. Я не поняла сначала, что это троллейбус — он был настолько раскуроченный весь. Вылетело все, там не было не только стекол, но даже стенок. Люди бежали".
Очевидец Сергей Стукалов
: "Страшно. Все вышли из автобусов и трамваев и пошли пешком. Я живу в 200 метрах от этого места, сейчас на работу проехал мимо. С утра троллейбусы набиты. Многие не садятся в общественный транспорт, идут пешком".
Очевидец
: "Я стоял на остановке, троллейбус ехал на встречу. И он взорвался".
Очевидец
: "Второй день… погибаем мы. Пешком теперь только ходить"
