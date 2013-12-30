Иллюстративное фото с сайта www.wallplanet.ru Иллюстративное фото с сайта www.wallplanet.ru Казахстанец съедает четыре килограмма конины в год. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в департаменте статистики производства и окружающей среды Агентства по статистике Казахстана. "По данным обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни потребление конины в 2012 году составило четыре килограмма в среднем на душу в год", - сообщили в ведомстве. По состоянию на 1 декабря 2013 года поголовье лошадей во всех категориях хозяйств составило 1768,9 тысячи голов. В целом количество животных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 3,5 процента. Наибольшее поголовье лошадей сосредоточено в Алматинской (265,8 тысячи голов), Восточно-Казахстанской (236 тысяч) и Карагандинской (208,1 тысячи) областях. Наименьшее - в Мангистауской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астана. О том, сколько съели казахстанцы конины в 2013 году, будет известно позже.