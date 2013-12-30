В Жалпакталскую больницу Казталовского района направлен дизельный генератор для автономной подачи электроэнергии. 27 декабря из-за погодных условий и обледенения линий электропередач под Новый год без электроснабжения остались 26 населенных пунктов в Казталовском, Зеленовском, Жангалинском, Бокейординском, Акжайыкском, Таскалинском, Жаныбекском, Сырымском районах - ссего 11 000 абонентов. - Из-за обледенения начались обрывы линий электропередач, разрушение опор электросетей, - сообщил начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Нурболат МУКАЕВ. - Сложная ситуация сложилась в 8 районах области. 29 декабря объявлена чрезвычайная ситуация. Сейчас проводится плавка и обивка гололеда высоковольтной линии Каменка - Семиглавый Мар. Устранены повреждения на линиях Жалпактал-Акпатер, Березино-Акпатер, Жалпактал-Талдыкудук. Эти линии будут опробованы после подачи напряжения в 110 КВ. Работы продолжаются. Для устранения аварий привлечены 15 аварийно-восстановительных бригад АО "ЗапКазРэк", 12 единиц техники и 72 работника, 1 единица техники АО "Жайыктеплоэнерго" и 247 человек местного населения. Для оказания помощи привлечена техника городских организаций - ТОО Жайыксельстрой, АО Уральский завод "Зенит", ТОО "Жаикмунай". - Гололед идет фронтально, температура понижается и предотвратить обледенение заранее просто невозможно. На сегодняшний день обледенело 1000 километров высоковольтных линий, - добавил директор АО "ЗапКазРэк" Куат МУСИН. Работы по устранению аварий на линиях электропередач продолжаются.