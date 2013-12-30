Фото с сайта russian.rt.com Фото с сайта russian.rt.com 28 человек пострадали при утреннем теракте в Волгограде. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на министра здравоохранения Веронику СКВОРЦОВУ. портал V1.ru.Подробнее: https://mgorod.kz/nitem/vtoroj-za-sutki-terakt-v-volgograde-vzryv-v-trollejbuse/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz портал V1.ru.Подробнее: https://mgorod.kz/nitem/vtoroj-za-sutki-terakt-v-volgograde-vzryv-v-trollejbuse/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz По уточненным данным, 24 пострадавших находятся на лечении в больнице №25, еще четверо – помещены в военный госпиталь. Им оказывается вся необходимая помощь. Напомним, мощный взрыв произошел сегодня около восьми часов 10 минут в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе города. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, и пока они не закончат свою работу, мы не можем говорить о типе и мощности взрывного устройства. Следственная группа СК России приступила к первоначальным следственным действиям. Устанавливаются очевидцы и свидетели преступления, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Следователи уже приступили к допросам выживших в теракте пассажиров, чье состояние позволяет им общаться со следователями. Для оказания помощи в расследовании теракта в Волгоград направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также опытные сотрудники территориальных следственных управлений из близлежащих регионов. За последние сутки это уже второй теракт, совершенный в  Волгограде. Следствие не исключает, что они могут быть взаимосвязаны, однако сейчас рассматриваются все возможные версии.