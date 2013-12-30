Фото с сайта www.vedomosti.ru
Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическими актами в городе Волгоград, сообщает NUR.KZ.
В телеграмме отмечается, что Нурсултан Назарбаев с чувством глубокой скорби воспринял весть о случившейся трагедии в результате террористических актов, повлекших многочисленные жертвы.
Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования и просил передать слова поддержки семьям, родным и близким погибших и пострадавших, а также слова сочувствия всему народу Российской Федерации.
Глава государства подчеркнул, что народ Казахстана решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и призывает все мировое сообщество к расширению сотрудничества для борьбы с этим злом.
Теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде, по последним данным, унесший жизни 17 человек, не оставил равнодушным мировых лидеров.
Соболезнования семьям погибших высказали десятки зарубежных политиков, международных организаций и общественных деятелей, осуждая произошедшее и выражая готовность помочь.
Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в Волгограде. "Члены СБ ООН выражают свои соболезнования семьям жертв теракта и сочувствие раненым в результате этого чудовищного поступка, а также народу и правительству Российской Федерации", – говорится в заявлении председателя совета, постпреда Франции Жераром Аро.
Глава ООН Пан Ги Мун потребовал наказать виновных в теракте. По его словам, он "солидарен с Россией перед лицом терроризма", передает РИА Новости
Председатель Евросоюза и глава Евросовета Херман ван Ромпей категорически осудил теракт в Волгограде и выразил сердечные соболезнования семьям погибших. Глава ПАСЕ Жан-Клод Миньон выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в Волгограде.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен решительно осудил теракт на железнодорожном вокзале и заявил, что оправдания варварской атаке нет.
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнование в связи с гибелью людей во время террористического акта в Волгограде: "С глубокой болью в Украине восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, который произошел 29 декабря этого года в Волгограде. Разделяя чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких, категорически осуждаем любые проявления терроризма".
Президенты Эстонии и Латвии, а также глава МИД Литвы выразили соболезнования родным и близким жертв теракта в Волгограде.
"Эта произошедшая накануне Нового года трагедия, когда многие люди приезжают на праздник домой, особенно ужасна. Мои соболезнования близким и друзьям погибших в результате взрыва на жезнодорожном вокзале в Волгограде. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказал глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования России в связи с терактом: "Сочувствую и соболезную российскому народу в связи с этой страшной трагедией. Правительство Грузии осуждает терроризм, у которого нет ни национальности, ни границ. Мы готовы вместе со всем прогрессивным миром бороться против терроризма – самого страшного явления ХХI века".
Два теракта в Волгограде произошли 29 и 30 декабря. В воскресенье смертница взорвала себя на входе в здание городского железнодорожного вокзала. В результате погибли, по последним данным, 17 человек, еще 40 пострадали.
Менее, чем через сутки новый взрыв произошел в переполненном троллейбусе недалеко от рынка в Дзержинском районе Волгограда. В результате, по данным областного правительства, погибли 12 человек, еще 10 получили ранения (при этом Минздрав РФ сообщает о 10 погибших, ранее вице-губернатор области заявлял, что погибли 15 человек).