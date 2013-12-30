GarikСпустя два месяца после жестокого избиения журналиста не стало, передает ИА «NewTimes.kz». В Актобе объявлен приговор Мирболату Султанову, который признан виновным в избиении известного казахстанского журналиста Игоря Ларры (Ким). 27 декабря судья Актюбинского городского суда Дауренбек Даумов признал подсудимого Султанова виновным в групповом грабеже по части второй статьи 178 уголовного кодекса и осудил на пять лет и три месяца в колонии общего режима. Кроме того, Султанова обязали выплатить семье пострадавшего 544 тысячи тенге в качестве компенсации материального ущерба. Стороны не согласны с приговором. «Игорь подвергся избиению 20 августа в «Авиагородке» в Актобе. Спустя два месяца он ушел из жизни. Мой муж сказал, что его до полусмерти избили пять человек. Однако на стадии предварительного расследования двое из обвиняемых оказались в статусе свидетелей. Оставшихся двоих нет. Приговором суда я не удовлетворена. Запятнавшие свои руки кровью должны быть наказаны», — сообщила «Радио «Азаттык» вдова журналиста Наталья Ким. В своем последнем слове Мирболат Султанов попросил прощения у вдовы Игоря Кима и сказал: «Я его не избивал. Правда, один раз пнул в область груди». «Я вынес приговор на основе поступивших мне материалов, имеющих доказательную базу. Султанов осужден по части второй статьи 178 уголовного кодекса. Эта статья применяется только в отношении лиц, предпринявших групповое преступление. Если разыскиваемые остальные граждане будут найдены и материалы поступят в суд, рассмотрим и это», — сказал, в свою очередь судья Дауренбек Даумов. Журналист Игорь Ларра (Ким) умер в больнице на 42-м году жизни 14 октября 2013 года. Свой трудовой путь он начал в актюбинском радио «Рифма», в различные периоды своей жизни работал в таких изданиях, как «Диапазон», «Арба», «Туран», «Взгляд» и «Свобода слова».