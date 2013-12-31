Фото с сайта www.golos-ameriki.ru Фото с сайта www.golos-ameriki.ru Количество погибших в двух терактах в Волгограде возросло с 33 до 34, сообщил во вторник, 31 декабря, РИА Новости представитель регионального Минздрава. "Количество погибших при взрыве на вокзале - 18 человек, количество погибших при взрыве в троллейбусе, по уточненным данным, - 16 человек", - сказал он. Ранее сообщалось, что при взрыве в троллейбусе погибли 15 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, на место теракта в троллейбусе жители возложили сотни красных гвоздик, роз, люди продолжают нести цветы и зажигать свечи. В Волгограде объявлен траур до 3 января.