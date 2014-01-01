С просьбой градоначальник обратился к уральцам во время отчета по итогам уходящего 2013 года. Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал о новых социальных объектах, которые были построены и отремонтированы в Уральске в 2013 году. В частности, это школа №46 на 600 мест в микрорайоне «Жана Орда», детский сад №48 «Мурагер» на 350 мест, построенный на средства КПО б.в. Кроме того, было построено 18 спортивных и 14 детских площадок в разных районах города. По словам градоначальника, наведен порядок в заброшенном сквере возле СОШ №20, идет к завершению капитальный ремонт здания библиотеки им.Горького. - Одним из крупных соцобъектов является сквер на набережной реки Урал, благоустройство которого было начато в предыдущие годы и мы никак не могли его завершить, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Благодаря поддержке акима области были выделены средства на завершение строительных работ из областного бюджета. На площади свыше 27,5 тысяч квадратных метров разбит сквер, где высажены деревья и кустарники, многолетние цветники, установлены уличные фонари особого дизайна. Имеются скамейки, детская игровая площадка, построены ротонда и фонтан. Хотя сквер был открыт только осенью, но он уже стал одним из излюбленных мест для прогулок и отдыха горожан. При этом аким посетовал на вандалов, которые рушат созданное для людей: разбивают фонари, засоряют мусором территорию, оставляя после отдыха битые бутылки, пачкают скамейки и ломают насаждения. - Почему они не ценят красоту и комфорт?! Неужели их устраивало, когда там лежали горы мусора, а берег реки был в зарослях бурьяна? Ведь мы вложили огромные средства, порядка 425 миллионов, чтобы улучшить облик города. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к жителям города – не проходить безразлично мимо хулиганов, ломающих общее народное имущество. Просим сообщать в отделение полиции о творящемся бесчинстве, или пришлите фото с сотового телефона, чтобы выявить личности этих людей. И, конечно же, надо воспитывать нашу молодежь ответственной за общее достояние, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.