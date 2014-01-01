Сегодня в районе полудня загорелась кровля Уральского железнодорожного вокзала. На место ЧП прибыло 7 пожарных автомашин.

Начальник ДЧС ЗКО Кадыр БИСЕМБАЕВ, который также прибыл на место, рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД», что пожарные части были подняты по тревоге номер один, так как вокзал – это место массового скопления людей.

В тот же миг из здания вокзала эвакуировали всех людей, сейчас туда никого не пускают. Возгорание началось на крыше здания с торца, однако из-за чего именно, пока неизвестно. Огня как такового с улицы не видно – только сильное задымление. Чтобы пробраться к очагу возгорания, пожарным пришлось вскрывать кровлю в нескольких местах.

Примерно в час дня пожар был ликвидирован. На месте работают дознаватели.

Работница вокзала сообщила, что пожар не нанес ущерба работе вокзала, так как сегодня по расписанию поездов нет.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА