Фото с сайта f1-ua.com Фото с сайта f1-ua.com Михаэль Шумахер впал в кому и находится в критическом состоянии, сообщает РИА Новости. Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера ухудшилось. "Михаэль Шумахер находится в критическом состоянии, его черепно-мозговая травма потребовала нейрохирургического операционного вмешательства", - заявили в клинике в Гренобле. Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму утром 29 декабря, катаясь на лыжах на курорте в Мерибеле во французских Альпах. На вертолете 44-летнего Михаэля Шумахера доставили в больницу Мутье, затем в Гренобль. У экс-пилота было диагностировано кровоизлияние в мозг. В октябре 2012 года Михаэль Шумахер сообщил о намерении покинуть "королевские гонки" во второй раз. До этого гонщик уходил из "Формулы-1" в 2006 году, но возобновил выступления в 2010 году. Но за три года Михаэль Шумахер не смог достичь особых успехов. На подиум Михаэль Шумахер смог подняться только один раз, в каждом сезоне он занимал позиции ниже своего напарника по команде Mercedes. Место Михаэля Шумахера в команде после его ухода занял Льюис Хэмилтон.