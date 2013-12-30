Фото с сайта Tengrinews.kz Фото с сайта Tengrinews.kz В Актобе открыли памятник Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву. Народные писатели, которые при жизни были близкими друзьями, изображены вместе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Автором и исполнителем проекта стал молодой актюбинский скульптор Женис Жубанкосов. На разработку и изваяние памятника понадобилось около девяти месяцев, весь процесс был согласован с родственниками писателей. На торжественное открытие были приглашены родные, близкие и друзья творческих личностей, среди них сын Тахауи Ахтанова - Дулат Ахтанов, в эти дни он живет в Алматы. Он поблагодарил всех актюбинцев за память об отце и любовь к его произведениям. Напомним, что Тахауи Ахтанов является автором известных романов "Буран", "Грозные дни", "Клятва", драмы "Сауле" и многих других. На открытии памятника также присутствовали дочери и младшая сестра Куандыка Шангитбаева. Сестра писателя Амина рассказала, что очень благодарна местной исполнительной власти, управлению культуры за проделанную работу. Дочь поэта, переводчика и писателя - Гаухар Шангитбаева - подарила акиму города Ерхану Умарову и замакиму Актюбинской области Саре Нуркатовой пятитомный сборник книг, где собраны произведения ее отца, в том числе переводы на казахский язык поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин", произведения Гете, Гейне и рубаи Омара Хайяма, а также его собственные произведения "Перелетные птицы", "Любовь и коварство". Сборник был издан в 2013 году. Ахтанов и Шангитбаев - оба писатели, драматурги, переводчики, - уроженцы Актюбинской области, при жизни они были друзьями, сейчас их дети также поддерживают связь друг с другом и живут в Алматы. На следующий год в Актюбинской области будут отмечаться юбилейные даты еще двух известных писателей - Тобыка Жармагамбетова и Саги Жиенбаева.