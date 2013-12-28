Фото Экспресс К Фото Экспресс К Объявление об услугах частной медицинской клиники (на фото) показалось бы смешным, если бы не было столь вызывающим, пишет газета "Экспресс-К". Хотя владелец учреждения Гайрат ТУРДЫМАТОВ считает, что предлагаемый вниманию текст гораздо доходчивее и убедительнее нейтральных синонимов. "Словосочетание "ремонт пиписек" в сокращенном виде означает лечение заболеваний мочеполовой сферы у мужчин, конкретно проблем с потенцией", – сообщил хозяин клиники и по совместительству главный врач. "И, кстати, большинство людей, обратившихся к нам по этому объявлению, сразу поняли, о чем речь. Если задают вопросы, мы разъясняем, что в нашей клинике им помогут квалифицированные врачи: андролог, сексолог и гипнолог", - рассказал Гайрат ТУРДЫМАТОВ. "Мы не делаем операции. У нас помощь больше психологического характера, потому что проблемы сексуальной дисфункции начинаются в голове", – пояснил ТУРДЫМАТОВ.