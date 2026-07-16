В Уральске торговцев наказали за накрутку цен на местные яйца

В Уральске объявили войну перекупщикам, завышающим цены на социально значимые продукты, а также импортной контрабанде. Только за первые шесть месяцев 2026 года общая сумма штрафов для местных предпринимателей превысила 1,6 миллиона тенге.

Напомним, с 21 апреля 2026 года в Казахстане действует полугодовой запрет на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта - как из дальнего зарубежья, так и из стран ЕАЭС. Эта мера призвана поддержать отечественные птицефабрики. Тем не менее, некоторые уральские торговцы решили обойти закон. Об итогах проверок и борьбе с нарушителями рассказала руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

В июне специалисты департамента совместно с представителями союза птицеводов провели рейды по торговым точкам города. В итоге на одном из крупных рынков Уральска, а также в известном супермаркете обнаружили в продаже яйца из РФ.

- По факту реализации контрафактного товара субъекты бизнеса привлечены к административной ответственности. На них наложен штраф в размере 50 МРП (более 180 тысяч тенге). Кроме того, у арендатора на рынке было изъято и полностью уничтожено 1 050 штук импортных яиц, - сообщила Эльмира Киматова.

Претензии у ревизоров возникли не только к импорту, но и к ценообразованию на продукцию местных производителей. В июле мониторинг показал, что сразу несколько торговых точек города продавали яйца категории С1 от ТОО "Уральская птицефабрика" и ТОО "Акас" с нарушением закона - превышая допустимый размер торговой надбавки.

- В отношении этих торговых объектов сейчас проводятся внеплановые проверки. Все виновные предприниматели будут привлечены к административной ответственности, - подчеркнула руководитель ведомства.

Как отметила Эльмира Киматова, за первое полугодие 2026 года департамент привлек к ответственности десятки предпринимателей. 92 бизнесмена получили штрафы за превышение предельно допустимой торговой надбавки на социально значимые продукты питания. 9 торговцев были наказаны за отсутствие ценников или за то, что на кассе товар пробивали дороже, чем было указано на витрине. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,6 млн тенге.

В департаменте торговли ЗКО добавили, что мониторинг цен на прилавках города проводится еженедельно. Специалисты регулярно проводят разъяснительную работу на коммунальных рынках и ярмарках, раздавая памятки как продавцам, так и покупателям, чтобы уральцы знали свои права и не переплачивали за продукты первой необходимости.