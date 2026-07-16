Смертельное ДТП на трассе: суд впервые наказал ответственных за содержание дорог

В Мангистауской области вынесли первый в Казахстане приговор за ненадлежащее содержание дороги, приведшее к смертельному ДТП. Суд наказал начальника дорожной службы после трагедии, в которой погибли пять человек.

Бейнеуский районный суд Мангистауской области огласил приговор по делу о смертельной аварии, произошедшей из-за неудовлетворительного состояния трассы, сообщает Главная транспортная прокуратура.

Трагедия случилась 16 января на республиканской автодороге Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Отес - Шетпе - Жетыбай - Актау. Пассажирский автобус марки Yutong не удержался на скользком полотне, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Следствие, проведенное спецпрокурорами, доказало, что основной причиной опрокидывания транспорта стало ненадлежащее зимнее содержание магистрали. В связи с этим к уголовной ответственности был привлечен начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО "КАЖСервис". Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно.

- Это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги стало основанием для уголовной ответственности за гибель людей, - отметили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.