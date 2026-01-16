На трассе опрокинулся автобус.

Как сообщили в министерстве транспорта, в ночь на 16 января около 01:00 на 383-м километре трассы KZ-11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау» произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong.

Автобус следовал из Актау в сторону села Бейнеу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего пассажирский автобус опрокинулся.

На месте аварии погибли четыре пассажира. Ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинские учреждения. Всего в салоне находилось 50 человек.

Известно, что автобус принадлежит ТОО Caspian Trans Corporation и прошёл технический осмотр 19 декабря 2025 года. За рулём находился 41-летний водитель, при этом смена второго водителя произошла примерно за 200 километров до места происшествия.

Как уточняют в полиции, участок дороги имеет асфальтобетонное покрытие, находится в удовлетворительном состоянии, дорожные знаки установлены в полном объёме. Авария произошла в тёмное время суток.

По факту ДТП Департамент полиции Мангистауской области проводит следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.