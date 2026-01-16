Средняя температура воздуха ожидается от −4,2 до −9,1 °C.

В РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в феврале. К концу месяца световой день станет длиннее на 2,5–3 часа по сравнению с январём. Средняя температура воздуха ожидается от −4,2 до −9,1 °C. Это примерно на 2 градуса теплее климатической нормы.

В первой декаде ночью температура будет колебаться от −4…−9 °C до −9…−14 °C, на юге области — от −1 до −5 °C. Днём ожидается от −1 до +4 °C, местами до −6 °C.

Во второй декаде прогнозируется похолодание: ночью до −14…−19 °C, на юге — около −9 °C. Днём температура составит −6…−11 °C. К концу декады станет теплее — ночью до −4…−9 °C, на севере до −11 °C, днём до +4 °C.

В третьей декаде ожидается дальнейшее потепление. Ночью температура повысится до −4…+1 °C, днём — до +4…+9 °C.

Количество осадков за месяц будет около нормы — 10–22 мм. В начале первой и второй декад, а также часто в третьей возможны дождь и мокрый снег. Снег прогнозируется в конце первой декады, а также в начале и конце второй. В отдельные дни ожидаются метели, гололёд и туман. Порывы ветра до 15–20 метров в секунду возможны в разные периоды месяца.

Синоптики напомнили, что месячный прогноз носит консультативный характер. Погода может меняться, возможны смещения сроков на 3–5 дней и отклонения температуры до ±5 °C. Прогноз уточняется каждые десять дней — 10, 20 и 30–31 числа месяца.