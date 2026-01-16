Комитет государственных доходов Казахстана разрешил во время переходного периода – до 1 марта – отозвать отчётности для смены налогового режима.
Формы налоговой отчётности нужно отзывать в той же системе, в которой они были поданы. Если ФНО (форма налоговой отчетности) отправлялась через новый КНП (кабинет налогоплательщика), заявление на отзыв также оформляется в новом КНП. Если отчётность была подана в старом КНП, заявление на отзыв следует подавать там же.
— Учитывая, что норма относительно возможности отзыва формы налоговой отчетности исключена в соответствии с новым Налоговым кодексом, функционал необходимо использовать только для своевременного выбора режима налогообложения, а также прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, — подчеркнули в комитете.