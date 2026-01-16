Сделать это можно в той информационной системе, в которой их подали.

Комитет государственных доходов Казахстана разрешил во время переходного периода – до 1 марта – отозвать отчётности для смены налогового режима.

Формы налоговой отчётности нужно отзывать в той же системе, в которой они были поданы. Если ФНО (форма налоговой отчетности) отправлялась через новый КНП (кабинет налогоплательщика), заявление на отзыв также оформляется в новом КНП. Если отчётность была подана в старом КНП, заявление на отзыв следует подавать там же.