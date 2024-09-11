Чтобы предотвратить массовое размножение тарантулов была создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники акимата, СЭС, МПС и ЖКХ. Об этом сообщили городские власти.

Чтобы предотвратить массовое размножение тарантулов была создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники акимата, СЭС, МПС и ЖКХ. Об этом сообщили городские власти. 11 сентября комиссия выехала в район дачных участков Кардиоцентра, где были замечены тарантулы. После осмотра территории был выбран подходящий способ обработки.

- В настоящее время, подрядной организацией ТОО «Магтоксин» проводится обработка специальными средствами против размножения тарантулов во дворах, на сегодня обработаны три улицы и 24 придворовых территорий. Большинство жителей отказываются от проведения дезинсекции и обработки спецсредствами внутри жилых домов. Совместно с председателями и жителями дачных сообществ, ведется работа по определению мест размножения тарантулов, в случае обнаружения очагов будут приниматься меры по обработке и дезинсекции, - сообщили в акимате города.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под ежедневным контролем руководства городского акимата. На официальном сайте поселка Деркул и в чатах садоводческих обществ в мессенджере «Whatsapp» опубликована информация о том, что при обнаружении мест размножения тарантулов необходимо сообщать в акимат поселка по телефону 21-80-62. В начале лета в более чем 130 дачных сообществах уже была проведена дезинфекция и ручная обработка от насекомых.

К слову, согласно сведениям специалистов ТОО «Магтоксин» южно-русский тарантул не является ядовитым и не представляет опасности для человека, он питается разными видами насекомых.