После паводка на дачах в районе кардиологического центра произошло нашествие тарантулов. В доме жить невозможно. Каждый день находим по три паука.

В Instagram-паблике zhaloby_uralska опубликовали пост, в котором говорится, что после паводка на дачных участках появились ядовитые пауки.

— После паводка на дачах в районе кардиологического центра произошло нашествие тарантулов. В доме жить невозможно. Каждый день находим по три паука. Прошу сотрудников акимата и технической комиссии, которая оценивала состояние дома, приехать и пожить здесь, — написала автор поста.

Руководитель отдела «Экзотариум» Алматинского зоопарка, герпетолог Александру Гурнёв сказал, что на фото действительно запечатлены тарантулы.

— Да это тарантул, но какого именно вида сказать не могу. Избавится от них можно только одним способом, это уничтожение мест обитания. Как правило тарантулы живут в норках, поэтому периодически, хотя бы пару раз в месяц, нужно перекапывать или боронить землю, убирать мусор и всякий хлам с территории, стричь высокую траву, если в стенах строений есть щели, то заделать их цементной смесью, это же касается и трещин в дорожках на территории, — пояснил Александр Гурнёв.

Он посоветовал, травить ядовитых пауков в ночное время.

— Очень небольшое количество отрав может помочь, в основном только те, которые попадают в организм паука только через дыхательную систему. Как правило контактные яды против насекомых малоэффективны. Нужно будет это производить ночью, когда пауки активны, днём это практически бесполезные мероприятия, — отметил герпетолог.

По словам Александра Гурнёва, укусы тарантула в принципе не представляют серьёзной угрозы для здоровья и жизни человека. Обычно укус сопровождается отёком и болью проходящий через несколько суток, сопоставим с укусом осы, пчелы-плотника или шмеля. В случае возникновения аллергических реакций, герпетолог советует, дать человеку антигистаминные средства и доставить в токсикологию, как можно скорее.

К слову, ранее в ЗКО жаловались на нашествие каракуртов. В этом году, по данным управления здравоохранения ЗКО, всего по области с укусами каракуртов обратилось в больницу 24 человека, из них одного пациента пришлось госпитализировать.