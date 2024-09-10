Преступник представлялся покупателем автомобилей на онлайн-аукционе, показывал потенциальным жертвам фотографии различных машин и обещал выкупить их за предоплату.

Сотрудники Абайского отдела полиции задержали мошенника-лудомана, который обманул на 23 миллиона тенге жителей ЗКО. Преступник представлялся покупателем автомобилей на онлайн-аукционе, показывал потенциальным жертвам фотографии различных машин и обещал выкупить их за предоплату, сообщает Polisia.kz.

По информации полиции, один из предпринимателей Уральска поверил мошеннику и передал ему 7,4 миллиона тенге. Другой житель города также стал жертвой схемы, он передал подозреваемому 4,5 миллиона тенге.