Лудомания (с латинского «лудо» – играю, «мания» – влечение, страсть) – неконтролируемое человеком патологическое пристрастие к различным азартным играм.

Проблема национального масштаба

«Вот-вот сорву куш»: история одного лудомана

— Я забрал клиента с ночного клуба, он был весел и разговорчив. По пути рассказал мне, что «поднял» 500 тысяч тенге на ставках. Сказал, что рискнул 250 тысячами, коэффициент был равен двум и в итоге сорвал куш. Я задумался... Чтобы заработать эти 250 тысяч, я должен был работать месяц, а он за два часа это сделал. Эта мысль не давала мне покоя и я сделал свою первую ставку. Первое время ставил по мелочи, выигрывал, проигрывал, во мне проснулся азарт. Я начал жить от ставки до ставки, просыпался с телефоном и засыпал с ним. Каждый проигрыш расценивал как шаг к успеху и думал, что вот-вот сорву куш. Начал брать в долг, залез в кредиты, набрал микрозаймы, продал машину. Даже украл банковскую карту жены, потратил её деньги и оформил на неё кредит в два миллиона тенге. Был скандал, родители продали дачу, закрыли все мои долги. Но это меня не остановило. Сейчас на мне долг в восемь миллионов, жена с ребёнком ушли, друзья отвернулись, знакомые не общаются. Лишь родители время от времени помогают. Мне стыдно, больно, хочется наложить на себя руки. Устроился на работу, но зарплату до сих пор оставляю у букмекеров, — рассказал он.

«Вы все придурки, а я — гений»

— После девятого класса я переехал в Уральск. И там уже отрывался по полной. Был предоставлен сам себе, жил один, родители высылали деньги на питание, я их проигрывал, иногда выигрывал. После всё переросло в воровство. Я крал золото из дома, вытаскивал деньги. По началу на меня даже не думали, но потом родители стали подозревать, — говорит Шамиль.

Лудоманы — очень хорошие актеры. Как распознать игрока?

— Мне было 11 лет, мы с отцом пошли в букмекерку. Как ни странно, он дал мне 100 долларов. Я поставил на Чемпионат Европы, играла Россия с Нидерландами. Моя ставка была — победа Нидерландов. Тогда Россия сенсационно победила со счётом 4:1. Я проиграл, но это не самое страшное. В тот день почувствовал первый азарт. Помню, как у меня тряслись руки, в уме уже тратил эти деньги. Потихоньку начал ставить всё больше и больше. Я мог не купить себе пирожок, эти деньги ставил на матч и выигрывал тысячу тенге. Мои родители всё видели, но поддерживали меня, говоря, какой я молодец. Наверное, они в тот момент до конца не понимали всю серьёзность ситуации, — говорит Ерик Жандильда.

— Лудоманы — очень хорошие актеры, они могут такую историю рассказать, просто блокбастер сочинить, лишь бы ты дал ему в долг. Он забивает на всё, на семью, родителей, друзей и даже на себя, одевается как попало, выглядит неухоженным и постоянно врёт. Это типичный портрет лудомана. Родители и близкие игроков часто совершают ошибку, закрывая долги. Они любят не его, а себя и преследуют свои эгоистичные цели. Хотят избежать боли, что их сын голодает или сидит в тюрьме. От поступков игрока должен страдать сам игрок. Это его выбор — быть в азартных играх, значит с последствиями должен справляться он сам, — делится мужчина.

— Лудоманы — чемпионы по вранью. Он врал мне во всем, всегда и везде. Изначально я не понимала, что он всё время делает в телефоне, смотрела, там какие-то цифры, он что-то вбивает туда и так всё время. Денег домой не приносил. Его обман раскрылся, когда ему нужно было уезжать на вахту, а у него не было денег на дорогу. Тогда он сел и признался, что страдает игровой зависимостью. У нас на тот момент была двухмесячная дочь, а у меня закончилась смесь. Никогда не забуду этот день. Я несколько раз подавала на развод, он клялся, что исправится, отдавал мне карточки, телефон, мы мирились, но потом всё начиналось сначала. Это ад, — говорит девушка.

Вижу, но поделать ничего не могу

— На улице я бы в жизни не подумала бы, что мимо проходящий человек страдает игровой зависимостью. К нам разные люди приходят: молодые, в возрасте, женщины, мужчины, состоятельные и те, кто живёт от зарплаты до зарплаты. Скандалы тоже были, когда за игроманом приходили родственники и устраивали истерики нам. А что мы? Мы видим всё, но поделать ничего не можем, — говорит Лунара.

У лудомана три выхода — смерть, тюрьма и реабилитационный центр

— Родители должны находить время разговаривать со своими детьми, чтобы не упустить тот самый момент, — уверяет она.

Что говорят цифры?

Кстати, о рекламе...

— Недавно я встречался с военными. Они рассказали, что за короткое время в армии произошло три случая самоубийства из-за азартных игр. Это ужасная ситуация. Наши защитники увлеклись азартными играми! У нас без войны люди умирают. Так посмотреть, у нас каждый день траур, так как 14-15 человек в день или даже больше идут на самоубийство из-за азартных игр, — возмутился Руслан Берденов.

Количество букмекеров сокращается

И напоследок...

Именно так характеризуют эту зависимость психологи. Ещё несколько лет назад для многих из нас была чужда эта проблема. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Почти у каждого есть знакомый, родственник или член семьи, который страдает лудоманией. И это действительно страшно...В стране набирает обороты эпидемия игровой зависимости. Рушатся тысячи семей, столько же судеб, совершаются преступления и даже погибают люди. Ставки в кредит, онлайн-платформы и навязчивая реклама делают азартные игры ещё более доступными для населения и провоцируют рост зависимости. Если вдруг кто-то не знает, о чем идёт речь, мы советуем посмотреть казахстанский сериал «Игрок». Там наглядно показана жизнь некогда перспективного и успешного молодого человека. У него были родители, жена, небольшой цветочный бизнес, а сам он работал на хорошей должности, имея шанс сделать головокружительную карьеру. Но одна роковая ошибка полностью перевернула его жизнь. Дальше посмотрите сами. В этой истории многие увидят до боли знакомую ситуацию.Дни 32-летнего жителя Уральска Константина (имя изменено по просьбе мужчины) ничем не отличаются друг от друга. Каждое утро он встаёт с постели с единственной мыслью: где взять деньги, чтобы закрыть долг в восемь миллионов тенге. Свою первую ставку он сделал четыре года назад, когда работал таксистом.Лудомания на сегодня сравнима с героиновой зависимостью. Другой казахстанец проиграл на ставках две машины, дом и бизнес. За год он отдал 36 миллионов тенге. У него две точки на базаре, и каждый день он тратил выручку на ставки. Сейчас его долг составляет 90 миллионов тенге. Путь в бездну начинается с безобидной ставки в 200, 500 тенге. Тогда будущий лудоман не понимает, в какую кабалу он впутывается. После первого выигрыша он начинает чувствовать вкус лёгких денег. А дальше всё как в тумане.Шамиль за несколько лет проиграл 200 миллионов тенге. Молодой человек вспоминает, как в подростковом возрасте впервые закинул железный полтинник в игровой автомат. Тогда он выиграл тысячу тенге. Для подростка с неокрепшей психикой это стало первым щелчком. После он начал искать места с аппаратами и подпольными казино. Несмотря на то, что ему на тот момент не было 18 лет, его везде впускали. Главное, что у «клиента» есть деньги.Но на этом он не остановился. Ставки и игры продолжались. Вечные залипания в телефоне, поиск денег, долги, кредиты, микрозаймы, постоянное враньё стали для него образом жизни. Последняя ставка была в семь миллионов тенге. Он проиграл... Сейчас Шамиль говорит, что лудоманы должны понимать — их дети обречены на бедность, либо их будет воспитывать другой мужчина. Страшные слова, но это реальность.Казахстанский блогер Ерик Жандильда в прошлом и сам был заядлым игроманом. 15 лет своей жизни он потратил на ставки.В итоге он остался практически ни с чем. На нервной почве ослеп на один глаз и остался с долгом в 10 миллионов тенге. Но в какой-то момент молодой человек пришёл в себя, начал работать, закрыл долг, женился и сейчас ведёт свою страницу в социальных сетях, где делится своим опытом и помогает игрокам.Девушка не захотела афишировать своё имя, оно и понятно. Ведь её супруг должен почти всем родственникам и знакомым. Сейчас говорит, что не о таком муже она мечтала, а её дочь не заслужила такого отца.Больше всего девушка жалеет своих родителей и родителей мужа.Лунара (имя изменено по просьбе девушки) работает в лото-клубе. Каждый день она видит сотни лудоманов, которые готовы снять с себя последние штаны, лишь бы сделать очередную ставку. Никакие уговоры родителей, жён и друзей на них не действуют.Зарплата девушки вместе с бонусами доходит до трёхсот тысяч тенге. Но немалую часть её дохода составляют всё те же лудоманы, которые после выигрыша оставляют чаевые. А ещё, по словам девушки, можно заработать на «бронировании» того или иного автомата. Ведь многие игроки суеверны. Они считают, что именно этот автомат приносит им удачу и просят персонал заведения резервировать его для него.Врач-нарколог областного центра психического здоровья Лидия Журавлева говорит, что самостоятельно избавиться от пагубной привычки практически невозможно. Хотя родители считают, что раз сын не пьёт, не курит, не употребляет наркотики, значит они справятся сами. Это отнюдь не так.Кстати, на базе медучреждения функционирует центр для игроманов. Здесь с зависимыми работают психологи, психиатры, им назначают препараты. По мнению специалиста, большинство страдающих лудоманией стыдятся обращаться за помощью, поэтому центр пустует. Примечательно, что причиной развития такого расстройства как лудомания является искажение мышления. У игроков есть мыслительные ошибки, первое — это переоценка вероятности выигрыша. Вторая когнитивная ошибка — вера в возможность контролировать случайные события. Игрок верит, что он отличный аналитик, стратег. Третья ошибка — непонимание принципа работы букмекерских контор. На вопрос, почему игроманы идут на преступления, специалисты отвечают: для него ставка становится сверхценностью. С виду хороший, честный человек в момент кризиса и отсутствия денег на ставку, отодвигает все эти ценности вниз. В том числе семью, детей, родителей, друзей, здоровье, спокойствие и самое главное — себя. Сначала он тратит свои сбережения, затем закладывает имущество, далее просит в долг у окружающих. Потом в ход идут враньё, а следом он идёт на преступления: мошенничество, кража, хищение и даже убийство.По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в прошлом году 20% или 31 тысяча уголовных дел связана с азартными играми. За этот же год совершено 3 676 самоубийств, каждое пятое — из-за азартных игр и долгов, связанных с ними. Годовой оборот азартных игр в стране превышает один триллион тенге. Зависимость разрушает семьи и разлагает общество. Психологи говорят, что игрок должен сам столкнуться с негативными последствиями своих ставок. Только тогда он осознает, что болен и решится на реабилитацию. Негативные последствия должны быть у игрока, а не у его близких. Поэтому закрывать долги лудомана категорически нельзя. А это происходит на стадии отчаяния. Всего их три — выигрыш, проигрыш и отчаяние. Кстати, именно на последней стадии большинство лудоманов задумываются о суициде. По данным психологов, около 10% игроманов доводят свой умысел до конца. Одной из причин лудомании специалисты называют низкую финансовую грамотность казахстанцев. Многие наши соотечественники, к сожалению, привыкли жить в кредит. Да и финансовый институт страны этому особо не препятствует. В Казахстане множество микрофинансовых организаций и ломбардов. Даже крупные банки вновь и вновь кредитуют заёмщика, не имеющего стабильного дохода. Более того, даже проблемному клиенту с несколькими просрочками после их погашения тут же дадут новый долг. Для сравнения, во многих странах микрозаймов или нет, или условия их получения почти такие же строгие, как в банках. При этом установлен строгий лимит — например, получить больше МЗП не получится. Есть и другие причины: наличие свободного времени, большое количество навязчивой рекламы.Депутат мажилиса Руслан Берденов говорит, что количество наших соотечественников, вовлечённых в азартные игры, по-прежнему не уменьшается. А только возрастает. По его данным,. Среди них много школьников и военнослужащих.Многие казахстанские эксперты считают, что одной из причин эпидемии лудомании является большое количество рекламы букмекерских контор и онлайн-платформ ставок. И действительно, баннерами и плакатами завешаны не только все центральные улицы городов, но и окраины. А видеоролики о лёгкой наживе крутятся на всех сайтах и социальных сетях. В Алматы огромный экран, стоящий прямо напротив здания акимата, рекламирует беттинг. Азартные игры в Казахстане вполне легальны, а букмекерские конторы — самый крупный рекламодатель в стране. И все попытки некоторых депутатов и общественников ограничить их деятельность и рекламу воспринимаются в штыки. Более того, представители букмекеров организуют свою информационную атаку на таких спикеров, даже проводят пресс-конференции — мол, не дают им законно зарабатывать... Сейчас по инициативе министерства культуры и спорта разработан законопроект. Он должен ужесточить ответственность представителей бизнеса за допуск к играм лиц младше 21 года. Делать ставки или заходить в казино запретят гражданам с просрочками по кредитам. Главное новшество законопроекта: запрет какой-либо наружной рекламы беттинга на улицах, в СМИ, на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, на интернет-ресурсах, на ТВ и радио, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании. Исключение — реклама, расположенная в местах размещения букмекерских контор и тотализаторов, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов. Такжена специализированных коммерческих и национальных спортивных телеканалах, радиоканалах и спортивных интернет-ресурсах. Появятся чёткие требования к содержанию рекламы,В июле стало известно, что министерство культуры и спорта ведёт работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трёх букмекерских контор. Каких именно, не сообщалось. Только в этом году подано 14 судебных исков, по итогам рассмотрения которыхИски в отношении двух букмекерских контор сейчас находятся на рассмотрении в судах. А если взять статистику с 2018 года, то число букмекерских контор сократилось втрое — с 48 до 15, из которых фактически действуют 12. При этом 15 букмекеров сдали лицензии добровольно по итогам профилактических работ, проведённых министерством. Количество казино снизилось с 12 до шести, залов игровых автоматов — с 16 до девяти. Цифры достаточно убедительные. Параллельно идёт активная борьба с онлайн-казино. С начала года заблокировано около четырёх тысяч таких сайтов. Кстати, о полном запрете игорного бизнеса чиновники пока не торопятся говорить. Ведь тотальный запрет может привести к более худшим последствиям. Например, полный запрет игорного бизнеса на материковой части Китая привёл к тому, что граждане тратят на азартные игры за рубежом более 100 миллиардов долларов.Подводя итоги, хочется сказать, что самая дорогая ставка — это первая. Ведь она даёт старт всем последующим пари, которые вы вряд ли когда-либо сможете «поднять». Все бывшие и действующие лудоманы твердят одно: победить букмекерские конторы и разбогатеть за счёт них невозможно. Больше всего они жалеют о потерянном времени, доверии семьи, друзей и коллег. Так прежде чем делать очередную ставку, зависимые игроки должны задуматься: какую цену придется им заплатить за неё.