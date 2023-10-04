Абат Спашев в прошлом учитель. После обычного падения его жизнь поделилась на «до» и «после». Раньше он до обеда работал учителем истории, а во второй половине дня занимался с детьми в двором клубе. В январе 2023 года ему присвоили инвалидность первой группы.

По просьбе мужчины председатель КСК соорудил пандус в подъезде. Но жильцам многоэтажки это совсем не понравилось. Они собрали подписи и написали коллективное заявление, в котором попросили разобрать пандус в течение трёх дней. По словам бывшего учителя, был больной скандал, соседи назвали пандус «баррикадой», которая доставляет неудобства. Председатель КСК во избежание конфликта демонтировал сооружение. Позже Спашеву пришло письмо от департамента комитета труда и социальной защиты, в котором говорится, что согласие собственников квартир для установки пандуса не требуется.

Фото Медета Медресова

По словам Спашева, ему установили новый откидной пандус. Но теперь инвалидная коляска не умещается в рельсы. Кроме того, спуск сильно крутой и без помощи посторонних ему не справится.

— Когда они его делали, я уже тогда сказал, что неправильно делают. Потому что он резко крутой, 45 градусов. Коляска скатилась, когда её спускали. Приезжали с социальной защиты, они тоже спускали коляску. Тоже сказали, что не пойдёт так. Меня сын и племянник прям на шее заносят и выносят. Ещё я попросил тормоза сделать через каждые 40 сантиметров, чтобы коляска резко не спускалась. Вчера, например два мужика приходили, мои одноклассники еле еле меня перетащили. А жене вообще невозможно. А мне ещё нужно лечение проходить, каждый день получать иглоукалывание. Я видел пандусы, где человек сам один спускался, а тут двое мужчине не могут вверх поднять меня. Получается, что со мной всегда кто-то должен быть, а я живу с женой, она работает. Я с июня с этим пандусом мучаюсь, жалобы пишу, сколько это будет продолжатся? — говорит Абат Спашев.

Фото Медета Медресова

Председатель КСК «Управдом» Абилкаир Амирбаев говорит, что переделывать пандус они не будут, так как денег на это нет.

— Он просил барьеры, мы ему заварили. Вы поймите, я хозрасчётная организация, это деньги людей. Я не могу и не имею права вкладывать их деньги. Я не буду переделывать пандус ещё раз. Я на какие деньги должен это делать? Деньги, которые платят, они целенаправленные. Есть деньги, направленные для лиц с инвалидностью, пусть с них делают, — сказал председатель.

Заведующая сектором социальной защиты Айгуль Нигимова говорит, что сама выезжала и проверяла пандус. По её словам, Спашев просит удлинить рельсы, чтобы спуск не был крутым.

— Я переговорила с председателем. Он говорит, что никак не может этого сделать, у него тоже есть какие-то стандарты. Там правда очень крутой уклон, но рельсы некуда продвинуть, потому что там входная дверь начинается. Есть закон о жилищных отношениях и там написано, что этим должен заниматься кондоминиум. Мы лишь проводим мониторинг и даём рекомендации. Они же платят квартплату, откуда им должны выделятся деньги? — сказала Айгуль Нигимова.

Абат Спашев всё так же не может выйти на улицу без посторонней помощи. Он пишет письма во все инстанции, прося удлинить рельсы пандуса.