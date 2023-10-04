Полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки. Об этом сообщил глава департамента Бауржан Аленов в своём
-аккаунте. Третьего октября к правоохранителям обратилась жительница Балхашского района. Она заявила, что односельчанин изнасиловал её малолетнюю дочерь. 40-летнего подозреваемого задержали, ему инкриминируют статьи 240 и 121 УК РК (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).
— Вместе с тем, взята под стражу и жена подозреваемого 1981 года рождения, которая является родной бабушкой пострадавшей. Расследование дела взято мною на особый контроль, — написал Аленов.
Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева на своей странице в Facebook написала, что задержан подозреваемый в изнасиловании «девочек трёх лет» — во множественном числе. В социальных сетях жители так же пишут, что жертвами стали две девочки. Они заверяют, что и мать, и бабушка были в курсе происходящего.