Бум сортировки и переработки мусора дошёл и до нас. В Уральске появились заводы, контейнеры и баки для сбора перерабатываемых отходов.

Юный эко-блогер не знает, куда сдавать сортированный мусор

Камажай из Уральска ведёт свой эко-блог, участвует в городских субботниках и активно сортирует мусор. Она собирает макулатуру и пластик, копит его дома, а затем вывозит в пункты приёма. Набрав нужное количество вторсырья, юный эколог отправилась сдавать картон и бумагу. Но найти открытый контейнер для приёма макулатуры ей не удалось. Мама эко-блогера рассказала, что с такой ситуацией они сталкиваются впервые.

Зинула Камажай. Фото предоставила мама девочки

— Дочь всегда собирает бумагу, коробки и упаковки отдельно. Ребёнок хочет сохранить лес. Нашей радости не было предела, когда мы увидели, что проект «Уральск — зелёная столица» начал устанавливать по городу специальные урны для бумаги и пластика. Самый ближайший контейнер к нашему дому находится на улице Шолохова. Мы возили туда свой мусор. В этот раз мы собрали ещё больше макулатуры. Но к нашему сожалению, урна была закрыта, крышка бака прикручена саморезом. Мы расстроились и решили поискать другие пункты. Два ближайших были закрыты до понедельника. Оставался контейнер возле магазина Zeta, но его мы не обнаружили. Сотрудники магазина сказали, что баки убрали из-за того, что мусор не вывозили. Накопилась целая гора, которая портила внешний вид. Поэтому они отказались от урн, — рассказала мама Камажай.

Кадр с видео, где блогер рассказывает, как правильно сортировать мусор. Камажай готовит мусор для сдачи в пункт приёма

Мама Камажай рассказала, как они сдавали мусор в Актау, когда ездили на отдых.

Камажай сдает мусор собранный на отдыхе в городе Актау Эко-блогер привезла вторсырье в пункт приема

— Несколько дней мы собирали мусор с пляжа, на котором отдыхали. Также ловили фантики, бумажки и бутылки на дне и берегу Каспия. Когда собрали небольшое количество мусора, повезли его в пункт приёма. За 28 алюминиевых банок, один килограмм картона и около трёх килограммов пластика дочь получила 90 тенге. Она купила на них Chupa Chups. Кроме того, эта экологическая служба постоянно устраивает конкурсы и акции для детей. Учат подрастающее поколение беречь природу, — рассказала мама эко-активистки.

Камажай участвует в посадке деревьев для ботанического сада

Сдавать мусор стало неликвидно?

Асхат Рамазанов — предприниматель, основатель клуба Uralsk Runners и проекта «Уральск — зелёная столица». Миссия команды — озеленить город. Ребята меняют мусор на деньги и сажают деревья. Команда установила урны для сбора пластика и бумаги в двух частях города.

— Очень здорово, что у девочки есть такой порыв. Но у нас нет правильного информационного поля и нет понятного алгоритма, куда привозить мусор. Контейнер по улице Шолохова закрыли потому что компании, которые вывозили и покупали мусор, сейчас этим не занимаются. Это стало неликвидно и не выгодно. Раньше Россия была закупщиком нашего мусора, но сейчас они не знают, куда девать свой. То есть, если раньше они сдавали свой и наш мусор в Европу или Китай, то сейчас это невозможно. И чтобы не разводить антисанитарию, пункт приёма пришлось закрыть. Сейчас мы ищем механизм, который будет максимально эффективным. Мы хотим убрать баки и поставить контейнеры, нанять человека, который будет принимать мусор и платить за него людям. А потом перепродавать его. У проекта есть много планов, но нужно рассчитать всё со стороны экономики. Также мы нашли спонсоров, поэтому посадка ботанического сада будет продолжена, — Асхат Рамазанов.

Предприниматель считает, что культуру сортировки мусора нужно повышать, чтобы уменьшить нагрузку на планету.

Сетка для пластиковых отходов. Фото предоставил Асхат Рамазанов.

Как с проблемой мусора борются в Актау

Компании Eco Waste Aqtau в этом году исполняется шесть лет. Первый пункт приёма мусора они открыли пять лет назад на рынке Alem. Сейчас у компании 10 пунктов приёма вторсырья. По словам директора фирмы Салтанат Бралиной, в среднем пункты собирают около 50 тонн мусора. Кроме того, мусор им сдают компании, магазины и юридические лица. На переработку ежемесячно отправляется около 180-200 тонн мусора.

— Мы оплачиваем всё вторсырьё. То есть мы покупаем мусор, а люди, сдавая мусор, получают деньги. Каждый год совместно со спонсорами мы проводим акцию эко-школьник: в течении лета дети сдают вторсырьё на переработку и получают за это деньги. Кто больше всего соберёт, получает шанс выиграть планшет, велосипед или другие подарки. Также проводили конкурс между школами, разыгрывался проектор и планшеты. Мы вторсырье сами не перерабатываем, собираем и отдаём на переработку. Ящики дробим и отдаём магазину Zeta, они делают из них новые пластиковые изделия, игрушки, горки. Контейнеров у нас нет, по городу стоят сетки. В прошлом году мы сделали около 200 штук и расставили по городу. Но в городе кроме нас ставят сетки ещё шесть компаний. Можно сказать, что более 80% города покрыто этими сетками. В нашем городе хорошо распространена пропаганда экологического образа жизни, потому что наша компания проводит много акций и мероприятий. Ещё у нас в Актау есть четыре крупных эко-блогера, которые постоянно освещают экологические вопросы, — говорит Салтанат Бралина.

Пункт приема мусора в городе Актау. Фото взято с instagram страницы.

Сортировать мусор в ЗКО невыгодно

У Саржана Ибатова пункт приёма вторсырья в селе Теректы одноимённого района. Чтобы купить оборудование для прессовки мусора, мужчина взял кредит. Из-за снижения цен на приём макулатуры и пластика, в предприятии уменьшилось количество рабочих. Пункту приходится выживать.

— Я сортировал мусор и возил его в город. Но сейчас цена сильно упала и мне стало невыгодно. Точной причины спада закупочной цены я не знаю. У меня работало три человека, а сейчас два. Им же нужно платить зарплату и оплачивать налоги. Вообще этот вопрос нужно решить на уровне государства. Мы готовы работать, готовы предоставлять вторсырьё, если нам поставят хорошую цену. Вывозить мусор в дальний зарубеж невыгодно. Затраты большие, а приёмка маленькая. Людей приучили сортировать мусор, у нас в посёлке стоят контейнеры. И я готов поставить урну, но цена совсем небольшая. Если мы будем сортировать или поставим перерабатывающий завод, у нас в первую очередь будет чисто. Появятся рабочие места, можно будет переработать пластик, стекло и макулатуру, — говорит Саржан Ибатов.

Фото предоставил Саржан Ибатов

Из переработанной резины в Уральске изготавливают покрытие для спортивных площадок

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО сообщили, что в регионе работают 18 предприятий в сфере управления отходами. Они принимают макулатуру, картон, полиэтилен, отработанные автомобильные масла и жидкости, отработанные воздушные и топливные фильтры, резину, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы и приборы.

— Повторной переработкой коммунальных отходов занимается предприятие ТОО «Кама-Казахстан». Перерабатывает авторезину и изготавливает брусчатку, тротуарную плитку, покрытия для спортивных и детских площадок. Крупнейший в ЗКО полигон ТБО находится в Уральске. Его площадь — 35 гектаров. Полигон ввели в эксплуатацию в 1975 году с расчётным сроком накопления отходов в 25 лет. В 2000 году срок продлили ещё на 25 лет — до 2025 года. Ежегодно на городской полигон вывозят около 60 тысяч тонн ТБО. В 2017 году его передали на 10 лет в доверительное управление ТОО ICM Recycling. В феврале 2019 года компания запустила мусоросортировочную линию. Производительная мощность — 100 тысяч тонн в год, открыто 50 рабочих мест. В 2020 году запустили цех по производству брусчатки из пластиковых отходов. Если контейнер с пластиком переполнен, можете обратиться по этому вопросу в ЖКХ, а также в ТОО «Орал Таза Сервис», — ответили в ведомстве на запрос редакции.

Вместе с тем в управлении отметили, что при выделении средств с бюджета, любой гражданин может принять участие в разработке программы управления отходами.