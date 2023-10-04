— Он увидел, как внедорожник ломал шлагбаум, зацепив его тросом. Он подошёл к ним и завязалась драка. Один из них достал биту из багажника и стал бить Дамира. В какой-то момент он потерял сознание. Очнулся, уже было совсем темно. Весь в крови. Из уха шла кровь. Ещё болели рёбра и голова, — опубликовал письмо сестры пользователь Facebook Евгений Мухамеджанов.

Полиция расследует нападение на лесничего в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. Об инциденте сообщила сестра пострадавшего.В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что создана специальная следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства департамента. Изначально уголовное дело завели по статье 293 УК РК «Хулиганство». Но с учётом того, что лесничий — должностное лицо, дело переквалифицировали на статью 380-2 часть 3 УК РК «Применение насилия в отношении государственного инспектора, егеря». Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.