Туристы сообщили, что недалеко от обсерватории на высокогорном плато Асы установили заграждение, передаёт Kolesa.kz. В акимате Енбекшиказахского района прояснили, что ограждения в горах установили собственники территории.
— Территория обсерватории на плато Асы — 15 гектаров. Так как это частная территория, её владельцы имеют право огородить свою собственность, но дороги общего пользования при этом остались открыты, — рассказали в ведомстве.