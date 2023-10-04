«Ужасающая форма буллинга»: младшеклассников силой заставили курить в ЗКО
В фонд «НеМолчиKZ» обратилась жительница села Мичурино района Байтерек. Женщина рассказала, что 13-летние подростки позвали её девятилетнего сына и его друга на заброшенную стройку. Подумав, что их позвали играть, дети последовали за ними.
— Они (подростки — прим. автора) сколько по времени удерживали, их неизвестно. Били по плечам, в живот. Заставляли встать на колени и курить поставленную между ног сигарету. Снимали всё на видео. Мальчик, друг моего сына, согласился под издевательствами, встал и курил. Мой сын говорил: «Я не буду, я не курю, мне плохо, отпустите нас, пожалуйста», умолял их. Они ему сказали: раз так не будешь, то по-другому будешь. И держали его, все по очереди дымили ему в нос, в лицо. Так они его накурили, что мой ребёнок по стенке упал — это подтвердил его друг. Эти подростки снимали и смеялись. Потом ушли. Дети наши кое-как смогли уехать по домам, — пожаловалась женщина.
Ночью ребёнку стало хуже. Его рвало, он кричал, бился в истерике и просил о помощи. У второго ребёнка, по её словам, было аналогичное состояние.
Руководитель фонда Дина Тансари назвала это «ужасающей формой буллинга». Она отметила, что родители написали заявление в полицию Мичурино.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 23 сентября в Мичуринское отделение полиции обратились две жительницы села с просьбой принять меры в отношении несовершеннолетнего, который в июле заставлял курить их детей.
— В тот же день сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Их допросили в присутствии законных представителей. Сейчас весь собранный материал направлен для рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних района Байтерек, — сообщили в полиции.