Как сообщили в polisia.kz, в учреждении №28 задержали ранее судимого мужчину за попытку перебросить два свёртка, обмотанных скотчем. В них были насвай и марихуана. Правонарушение зафиксировано на видеорегистратор. На место вызвали следственно-оперативную группу управления полиции Уральска. Стражи порядка составили акт изъятия запрещённых предметов. Сейчас проводится служебное расследование. К слову, ранее мужчина отбывал наказание в этом же учреждении.