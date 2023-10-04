– Незамедлительно ввели план «перехват». Прибывшие полицейские установили, что двое неизвестных, порезав тент прицепа грузовой машины, похитили 10 пылесосов. Ударили ножом в живот водителя, гражданина Кыргызстана, — рассказали в полиции.

С ножом напали на водителя грузовика Volvo и похитили бытовую технику из машины. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что преступление произошло третьего октября.По «горячим следам» задержали двоих местных жителей 29 и 30 лет. По месту проживания и в авто одного из них изъяли похищенное. Пострадавший водитель госпитализирован в районную больницу. Ведётся досудебное расследование по статье 192 УК РК «Грабёж». Один из задержанных водворён в изолятор временного содержания.