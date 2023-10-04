По информации Polisia.kz, 24 сентября в дежурную часть поступило сообщение о хищении техники из строящегося здания на улице Байжигитовой. Вскоре задержали подозреваемых — двоих жителей Атырау 28 и 18 лет. Материальный ущерб оценён в 500 тысяч тенге.

Мужчины рассказали, что взломали замок двери здания. Подозреваемые признались, что продали похищенную технику и на эти средства собирались купить психотропные препараты.

Стоит отметить, что 18-летний молодой человек ранее уже был судим. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».