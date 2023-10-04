«Лейпциг»

Команда Марко Розе на выходных уже провела подобный большой матч, устроив рубку с «Баварией». Но ничьей команда вряд ли довольна, если учесть, что после первого тайма «Бавария» уступала с разницей в 2 мяча. По сути, «Лейпциг» упустил верную победу. Поэтому, полагаю, сегодня тренер не придется искать для своих подопечных дополнительную мотивацию. И они выйдут доказывать, что способны класть на лопатки больших мальчиков. Но без травмированных Ольмо, Бидшиабу, Вернера, Орбана и Кампля.

«Манчестер Сити»

Мотивация у команды Пепа Гвардьолы определенно будет на уровне, поскольку на этих выходных «Сити» впервые в сезоне испытал горечь поражения в чемпионате, уступив «Вулверхэмптону» - 2:1. А раненый зверь опасен вдвойне. Вряд ли мы увидим на поле вальяжного победителя турнира. Он сделает все, чтобы оправдаться перед своими болельщиками.

В центре поля «Манчестер Сити» определенно не хватает своего лидера – травмированного Кевина Де Брейне. А тут еще и участие его сменщика по функционалу Бернарду Силвы под вопросом. Но гранда это не должно останавливать.

История личных встреч

Тут какой-то глубокой истории не может быть по определению, поскольку оба клуба завсегдатаями еврокубков стали относительно недавно. Тем не менее, «Лейпцигу» определенно есть что припомнить «горожанам», ведь в марте этого года соперники уже встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. И если в Германии хозяевам удалось добыть ничью, то в Манчестере они потерпели унизительное поражение со счетом 7:0.

А в 2021-м году в их дуэли «Лейпциг» победил дома – 2:1, а вот на выезде также уступил крупно – 6:3.

Прогноз на матч Полагаю, что если в субботу «Баварии» удалось дважды прорвать не самую надежную оборону «Лейпцига», то и «Сити» это под силу. Поэтому предлагаю ставку «индивидуальный тотал Сити 1,5 больше». Эксперты Parimatch оценивают этот исход коэффициентом 1.75.

