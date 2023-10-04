По данным «Казгидромета», пятого октября ночью и утром на юге, западе и севере ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.