Организатор концертов Максима Галкина в Алматы и Астане Алексей Пучков сообщил об отмене выступлений.
— Мы не можем больше ждать каких-то ответов и решений, мы очень ценим вас и ваше время. К моему большому сожалению, я вынужден вам сообщить, что мы приняли непростое решение: по независимым от нас причинам, концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времён, — написал он в Facebook.
Вернуть билеты можно на сайте Topbilet.kz без удержания комиссий и сборов. Ещё в конце августа комик 
, что в Казахстане «на государственном уровне всячески препятствуют» проведению его концертов в Астане и Алматы. После активных вопросов СМИ анонсы всё таки появились и началась продажа билетов. Но позже концертные площадки в Астане и Алматы, где должны были пройти выступления Максима Галкина, объявили об отмене всех мероприятий. Концертный зал «Казахстан» в столице 
об отключении питьевой воды из-за технических работ. А Дворец Республики в Алматы 
работу «в связи с аварийным состоянием механики сцены». Попытки журналистов получить какие-то объяснения провалились. Казахстанцы даже создали петицию в поддержку концертов, но и это не помогло. Что лишь подогревает интерес к версии о политических мотивах. Напомним, Максим Галкин переехал со своей семьёй в Израиль после начала войны в Украине. Он активно критиковал Кремль, после чего получил статус «иностранного агента».