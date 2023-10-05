— Мы не можем больше ждать каких-то ответов и решений, мы очень ценим вас и ваше время. К моему большому сожалению, я вынужден вам сообщить, что мы приняли непростое решение: по независимым от нас причинам, концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времён, — написал он в Facebook.Вернуть билеты можно на сайте Topbilet.kz без удержания комиссий и сборов. Ещё в конце августа комик , что в Казахстане «на государственном уровне всячески препятствуют» проведению его концертов в Астане и Алматы. После активных вопросов СМИ анонсы всё таки появились и началась продажа билетов. Но позже концертные площадки в Астане и Алматы, где должны были пройти выступления Максима Галкина, объявили об отмене всех мероприятий. Концертный зал «Казахстан» в столице об отключении питьевой воды из-за технических работ. А Дворец Республики в Алматы работу «в связи с аварийным состоянием механики сцены». Попытки журналистов получить какие-то объяснения провалились. Казахстанцы даже создали петицию в поддержку концертов, но и это не помогло. Что лишь подогревает интерес к версии о политических мотивах. Напомним, Максим Галкин переехал со своей семьёй в Израиль после начала войны в Украине. Он активно критиковал Кремль, после чего получил статус «иностранного агента».
