В ходе расследования изнасилования ребёнка в Алматинской области установлена вторая потерпевшая. Накануне сообщалось, что полицейские Алматинской области задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании девочки. Под стражу взяли и родную бабушку пострадавшей, она же является женой подозреваемого. Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева на своей странице в Facebook написала, что задержан подозреваемый в изнасиловании «девочек трёх лет» — во множественном числе. В социальных сетях жители так же писали, что жертвами стали две девочки. Позже в пресс-службе департамента полиции Алматинской области
, что в ходе расследования установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки. В комитете по охране прав детей отметили, что детям оказывают медицинскую помощь. После с семьёй начнут работать опытные психологи.