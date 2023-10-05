Министерство просвещения Казахстана утвердило сроки школьных каникул на этот учебный год. В ведомстве напомнили, что учебный год начался первого сентября и завершится 25 мая. Сроки каникул для школьников в 2023/2024 учебном году:
  • осенние каникулы продлятся семь дней: с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно;
  • зимние каникулы продлятся 10 дней: с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно;
  • весенние каникулы продлятся 11 дней:  с 21 по 31 марта 2024 года включительно;
  • летние каникулы продлятся 98 дней: с 26 мая по 31 августа включительно.
Для учащихся первых классов в третьей четверти предусмотрены дополнительные семидневные каникулы — с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.