В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении государственного судебного исполнителя и бывших супругов. Все они обвинялись в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что судоисполнитель по предварительному сговору с ранее осуждённой женщиной и её бывшим супругом заключали заведомо ложные договоры купли-продажи. На их основании они незаконно изымали из государственной собственности земельные участки и и неоднократно их продавали. Государству причинён ущерб в особо крупном размере.

Стороны заключили процессуальное соглашение. Судоисполнителя приговорили к пяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Её подельница получили пять лет и шесть месяцев. Обеим осуждённым женщинам суд отсрочил наказание до тех пор, пока их детям не исполнится 14 лет.

Мужчину приговорили к пяти годам заключения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.