Кинопоиск перевел на казахский язык один из самых популярных в этом году мультфильмов

«Леди Баг и Супер-Кот» — это один из самых популярных подростковых и семейных мультсериалов. И недавно в прокат вышел одноименный мультфильм в полнометражном формате, который уже собрал множество восторженных отзывов зрителей и кинокритиков по всему миру.

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Сегодня в библиотеке онлайн-кинотеатра Кинопоиска доступно более 50-ти зарубежных фильмов и сериалов на казахском языке, подготовленных совместно с местными студиями озвучки. Среди них франшиза «Джон Уик», аниме «Атака Титанов», индийский хит «Рядом ревет революция». Также параллельно с озвучиванием Кинопоиск пополняет каталог фильмов с казахскими субтитрами: Паразиты, Одержимость, Большая игра и многие другие.

Помимо перевода шедевров мирового кинематографа на казахский язык, Яндекс Казахстан тесно сотрудничает с отечественной киноиндустрией. В частности, на Кинопоиске представлены как новые, так и старые фильмы казахстанского производства. Компания также принимает участие в совместном продюсировании казахских фильмов и сериалов

