С третьего марта физические лица, имеющие долги, могут подать заявление на банкротство. Как сообщили в департаменте государственных доходов ЗКО, всего на банкротство в регионе заявки подали 2 289 человек. И только 101 получили статус банкрота.

Закон предусматривает три вида процедур: внесудебное, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Во всех случаях кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.

— Заявление на банкротство подают физлица, которые имеют задолженности перед банком, коллекторами, микрокредитными организациями. Она не должна превышать 1 600 МРП (5 520 000 тенге). Также у физлиц просрочка по задолженности должна превышать более 12 месяцев и если они не применяли процедуру банкротства в течение семи лет, — пояснили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что чаще всего в процедуре банкротства отказывают из-за несоответствия условиям банкротства.

Последствия банкротства:

запрет на получение займов и кредитов в течении 5 лет (кроме получения микрокредитов);

повторное банкротство возможно только через семь лет;

будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства (они не смогут приобретать имущество и земельные участки, иначе статус банкротства аннулируется).

Заявление о банкротстве должник может направить через мобильное приложение «E-salyg Azamat», веб-портала E-gov и ИС ЦОН.