Девятого августа в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор по жестокому убийству пенсионерки, которое произошло девятого марта в частном доме посёлка Зачаганск. Тогда обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании 35-летней подозреваемой. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребёнка. Женщине изменили меру пресечения и разрешили находиться под домашним арестом.

В августе этого года 35-летную Аиду Джалгасову признали виновной в убийстве и разбое. Ей назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС средней безопасности. Джалгасову взяли под арест в зале суда. Приговор вынесли присяжные заседатели.

Кроме этого, осуждённая должна будет выплатить родственникам погибшей пенсионерки моральную компенсацию в 10 миллионов тенге.

Сама Джалгасова и её родственники категорически не согласились с таким решением присяжных и обратились к президенту Токаеву с просьбой помочь им. Они утверждают, что следствие допустило грубейшие ошибки.

– Моя сестра мать четверых детей, младшей ещё нет и года, домохозяйка, никогда не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности. Добропорядочная гражданка нашей страны была осуждена судом присяжных. Считаю вынесенный приговор необоснованным. Права сестры нарушались с момента задержания, когда 30 марта на неё надели наручники, – говорит младший брат осуждённой Мурагер Утешов.

Аида Джалгасова, не согласившись с таким решением присяжных, подала апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться в областном суде. Дата первого слушания пока не назначена.