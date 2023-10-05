— Необходимо навсегда искоренить буллинг. В последнее время я получаю письма-обращения родителей детей, пострадавших от насилия. Откровенно говоря, читать такие письма нелегко, душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов. Я поручил администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу, — сказал глава государства.

— По-другому разгул насильников в школах не остановить. Нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах. Я поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними. Эта инициатива скоро будет реализована, — сказал президент.

— Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка, и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом, — считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов высказался о случаях насилия среди учащихся. Они провоцирует детей на суициды, отметил президент. Поэтому государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка.МВД и Генеральная прокуратура должны исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей — фиксировать все подобные случаи и докладывать президенту.В первую очередь, подчеркнул он, родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребёнок не подвергался психологическому давлению.