— Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения — это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребёнок сделает свой выбор, когда уже подрастёт, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям, — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов высказался о вопросе проявления религиозности в казахстанских школах. Он напомнил, что согласно Конституции, Казахстан — светское государство. Этот принцип, подчеркнул глава государства, должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.Он добавил, что содержание слова «светскость» очень глубокое. И говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость «как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания».