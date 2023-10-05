Главную роль в кинокартине сыграл Рустем Омаров – многогранный актёр, известный зрителям по таким работам, как «Скорая», «Саке», «Патруль», «Завод». Также к актёрскому составу присоединились Фариза Ескермес, Азамат Нигманов, Акылхан Алмасов, Ернар Себетов и Самал Нурбаева. Кроме того, на экране появится и сам режиссер сериала Олжас Нурбай в одной из главных ролей.

В центре сюжета «Мошенников» жизнь преступной группировки. Её лидер Дамир – тонкий манипулятор, блестящий психолог, беспринципный авантюрист, автор самых невероятных схем обмана граждан и вымогания денег. Именно он создал целую индустрию преступного заработка денег, собрал целый штат «сотрудников банка» и «сотрудников полиции», которые с раннего утра звонят гражданам, запугивая, обманывая и вымогая.

Новые серии выходят с понедельника по четверг и будут доступны в 21.00 в онлайн-кинотеатре Кинопоиск по подписке Яндекс Плюс.

Сервис продолжает развивать сотрудничество с казахстанскими креативными индустриями, что позволяет создавать новые культурные события для жителей страны. Сейчас у Кинопоиска более 50 зарубежных фильмов и сериалов с озвучкой на казахском языке.

В целом пользователи сервиса посмотрели около 2,5 миллиона часов казахстанского контента. Из них больше 1,8 миллиона часов только в 2023 году.

Яндекс Плюс – это мультисервисная подписка на различные услуги и продукты от Яндекса, которая помогает пользователям получать больше удовольствия от жизни каждый день. Яндекс Плюс в Казахстане включает в себя доступ к Кинопоиску, Яндекс Музыке, Букмейту, а также программу лояльности в сервисах Яндекс Go, Яндекс Афиша и Яндекс Еда. Количество подписчиков Плюса в мире составляет более 20 миллионов человек.