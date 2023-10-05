25 ДТП с самокатами с начала года: глава полиции обратился к алматинцам
С начала года с участием самокатов произошло 25 ДТП. Два человека в них погибли, 27 получили травмы. Такую статистику привёл начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.
Последний смертельный случай произошёл накануне. Водитель грузовика при повороте наехал на 13-летнего самокатчика. Подросток погиб на месте.
— Юноша — приезжий, был не адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе... Я также обратил внимание на критическую ситуацию, связанную с эксплуатацией мопедов. С начала года с их участием зарегистрировано 292 ДТП, вследствие чего 14 человек погибли. В прошлом году погибло всего два человека. Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу, — написал он в Facebook.
Главный полицейский убедительно просит участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила.
В конце июля президент подписал закон по вопросам организации дорожного движения. С 30 августа:
скорость движения электросамокатов не должна превышать 25 километров в час;
они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам;
движение по тротуарам разрешено со скоростью не более шести километров в час;
водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории;
на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.
