— В начале каждого месяца закупаю продукты, поэтому знаю. Десяток самых мелких яиц стоит 520 тенге, хотя только месяц назад 490 стоили. Что за безобразие, — возмущается женщина.

— Цены растут как на дрожжах. Где наши хвалёные птицефабрики, которые якобы обеспечивают яйцами весь запад Казахстана? Почему никто не регулирует цены? У нас ведь своя птицефабрика и не одна. Государство субсидии выделяет им, потребность есть. С такими ценами народ не живет, а выживает, — возмущается женщина у прилавка.

— Подорожание обусловлено тем, что идёт сезонное повышение отпускной цены у производителей — «Уральская птицефабрика» и ТОО агрофирма «Акас». Повышение стоимости яиц обусловлено ростом цен на корм, гербициды, витамины и сырьё у поставщиков. Летом действительно этот продукт стоил дешевле, цены варьировались от 34 до 37 тенге за штуку. Кроме этого, есть 15% надбавка. Мы каждый день мониторим цены, — сказала руководитель департамента Эльмира Киматова.

Уральцы обратили внимание по повышение стоимости куриных яиц. В редакцию «МГ» обратилась пенсионерка Лидия Михайловна.Действительно, на прилавках городских магазинов цены на яйца подскочили. Если десяток категории С1 стоит 550 тенге, категории С2 — 520 тенге, за десяток отборных яиц придётся заплатить 570 тенге. За домашние и вовсе просят 750 тенге.В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО подтвердили, что в области действительно повысилась цена на яйца.Вместе с тем спикер подчеркнула, что летом цены на яйца были ниже, так как в область завозили продукцию из России.