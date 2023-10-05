Продажи – очень интересная сфера деятельности, и, пожалуй, самая сложная. Практически каждая компания прилагает уйму усилий, чтобы увеличить объем продаж, удержать клиентов и всегда оставаться в топе. Тренинги являются неотъемлемой частью успешных продаж, а продуктивный тренинг – это и вовсе ключ к успеху всей команды ваших менеджеров.

Тренинги по продажам направлены на отработку различных навыков. Это могут быть навыки продаж, знание продукта, эффективные коммуникации и управление временем. Но есть самая основная часть всех продаж – это скрипт, а именно небольшая программа, которая выполняет конкретную задачу.

Бизнес-клуб «Мой город» организует уникальное событие – интенсивный тренинг лучшего специалиста по скриптам продаж в Казахстане – Карлыгаш Атем.

– Скриптолог – это человек, который разрабатывает сценарий разговора с клиентами, чтобы наиболее количество людей дошли до сделки. Последние два года я работала над крупными проектами, которые в данный момент успешно функционируют и радуют своих владельцев. Спектр проектов был разный – от производства газоблоков до магазинов одежды. С моей помощью они смогли увеличить продажи от 20% до 400%, - рассказала Карлыгаш Атем.

В Уральске Карлыгаш проведет тренинг на тему «Продажа онлайн или как продавать переписки». Его участниками станут лучшие представители предпринимательского мира нашего города и топ-менеджеры. Вы окажетесь в элите бизнес-клуба, где можно поделиться опытом, получить ценные советы и вдохновиться успехами других! Здесь вы узнаете мышление продавца, этапы продаж, как работать с «молчунами», как правильно вести переписки, как продавать on-line, как писать эффективные тексты и как правильно отрабатывать возражение. Кроме этого вы сможете избавиться от своих страхов и неуверенности.

В конце участники смогут прописать свой базовый скрипт, который подойдет именно их аудитории, а в дальнейшем смогут сразу применять на практике.

Тренинг пройдет в Уральске 24 октября. Старт в 9:00. По окончанию курса каждый участник получит сертификат. Стоимость участия на одного слушателя составляет 100 тысяч тенге, дополнительное участие каждого последующего слушателя от одной компании - +50 тысяч тенге.

Также предусмотрена категория VIP-слушатель, стоимость которой составляет 150 тысяч тенге. Наряду со знаниями и навыками, участники этой категории получат возможность разбора с ментором личного скрипта и его проработка.

Приглашаем всех заинтересованных принять активное участие в тренинге и окунуться в мир успешных продаж и невероятной прибыли.

Обращайтесь по тел: 87774780004