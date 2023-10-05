Учеников младших классов школы №172 отправили на дистанционное обучение до 16 октября из-за выявления кори. Накануне об этом сообщили в пресс-службе управления образования Алматы.
Пятого октября главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК пояснила, что совместное решение приняли эпидемиологи и директор школы. Заражённые дети учились в первом, втором, третьем и четвёртом классах, поэтому на удалёнку отправили все младшие классы. Школа по проекту рассчитана на 1 800 детей, при этом там обучается 3 200 детей. То есть, по словам Есмагамбетовой, отмечается скученность, а корь передаётся воздушно-капельным путём.
Всего с начала года в Казахстане выявили 7 540 случаев инфицирования корью. 83% приходится на детей до 14 лет.
Между тем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по кори. С марта в мегаполисе выявили 1 611 лабораторно подтверждённых случаев. Из них 1 371 случай — среди детей до 14 лет.
— Заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста. Специалисты проводят профилактические и противоэпидемическими мероприятия. Установлено 15 045 контактных. Привито по эпидемиологическим показаниям 477 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, — сказала Калыкова.
Санврачи при появлении симптомов заболевания настоятельно рекомендуют:
не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;
находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места;
не отправлять больных детей в организованные коллективы.
