По информации Polisia.kz, сотрудники учреждения №27 предотвратили переброс запрещённых предметов на территорию колонии. Третьего октября с внешней стороны основного ограждения сотрудники оперативного отдела задержали мужчину. Он пытался перебросить два свёртка, замотанных скотчем. В них находились мобильный телефон, четыре адаптера питания и пять USB-шнуров.

— По данному факту вызвана следственно-оперативная группа. В отношении задержанного начато досудебное расследование, — отметил начальник учреждения Баглан Оиыкбаев.