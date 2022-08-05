- Для взрослого человека с нормальной иммунной системой укус этого паука не является смертельным, но помучаться заставит. Для детей и людей пожилого возраста может обернуться смертельным исходом. Наличие каракурта обусловлено наличием убежища, и чем больше таких мест, как норы грызунов, мусор, хлам, тем больше вероятности встретить паука. В первую очередь необходимо содержать двор в чистоте, а в доме замазать все щели. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Когда каракурты плетут коконы, откладывают яйца, в этот период они не перемещаются, остаются в насиженных местах. Во время миграции пауков, когда они подыскивают подходящие месте, возникают укусы, - рассказал Гурнев.Он отметил, что для уничтожения можно применять стандартные инсектициды, например, дихлофос.
- Каракурты обитают в степной местности и чтобы там были деревья. Излюбленные места - это ветхие деревья с пустотами в стволах. Иногда возникают скачки численности паука, это обусловлено тёплой зимой и наличием достаточной кормовой базы. Если зимы холодные, морозные, как правило пауков очень мало. Если на протяжении нескольких лет продолжаются тёплые зимы, тогда возникает вспышка их численности. Яд у паука нервно-паралитического действия, несмотря на это каракуртом питается большое количество животных: ящерицы, ёжики, бараны, осы, птицы. Вся проблема в том, что паук ведёт остаточно скрытный образ жизни, не каждое животное до него доберётся, - поясняет руководитель отдела «Экзотариум».Герпетолог дал совет, который помогает спасти жизнь человека после укуса паука.
- Всегда носите спички в кармане. После укуса паука необходимо в течение одной - двух минут приложить головку спички к месту укусу и проведите тёркой для зажигания по головке спички, чтобы было воспламенение. Температура достигает предельно высоких градусов и яд разлагается, - сказал Гурнев.Он отметил, что метод реально действенный и люди не раз спасались таким образом.
SrVRsOWZcwoМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.